Вертинский впервые заявил о 40-летнем сыне и почему отказывается от общения с ним: "Жалею"

Алексей Вертинский

Легендарный украинский актер театра и кино Алексей Вертинский выдал секрет личной жизни.

Как оказалось, у звезды есть сын, о котором он долгое время молчал в публичном пространстве. Мужчину зовут Антон и ему сейчас около 40 лет. Вертинский признался, что мальчик родился в отношениях с его экс-избранницей Ольгой. Однако они разошлись почти сразу после появления у них малыша из-за разногласий во взглядах на его воспитание.

"Я никогда не хотел сохранять отношения с бывшей женой, хотя я безумно любил ее. Мне просто не повезло. Родился Антон и наши отношения с Ольгой рухнули. Она хочет жить с родителями, чтобы за ребенком ходили мама и папа. А я хотел жить с Олей и сыном отдельно и в таком случае с ребенком должна была бы быть Оля, потому что я каждый день играю в театре. А она тоже актриса и "почему я должна быть привязанной к этому мальчику, мне надо реализоваться". И говорит, чтобы забросить ребенка на родителей, а мы будем творить на сцене. Так не делается!" — объяснил Алексей в интервью Алине Доротюк.

Алексей Вертинский / © скриншот с видео

После того артист пытался найти общий язык с отпрыском и присылал посылки с дефицитными в то время вкусностями, которые, как впоследствии оказалось, воровали и они не попадали в руки мальчика. В итоге мать Антона отвела его в первый класс, изменив фамилию, навсегда разорвав его связь с родным отцом.

"Ну оно, конечно, обидно, но что я сделал для его комфортной жизни? Присылал ему посылки, которые воровали, и потом его повели в первый класс под другой фамилией? А что сделал ты, Леша?! Ничего — я всю жизнь тяжело работал", — упрекает сам себя артист.

Алексей Вертинский / © скриншот с видео

Но Антон все же сделал шаг навстречу отцу и несколько лет назад сам позвонил ему. Мужчина предложил папе стать друзьями, но тот не захотел. Вертинский говорит, что совсем не верит в такую дружбу. Правда, все равно признает неправильным разорвать связь с родным сыном. Тем не менее, Антон общается с дочерью актера Ксенией, но подробностями диалогов с отцом они не делятся.

"Это было на прошлый Новый год. И мне позвонил впервые за 40 лет мой сын Антон. И я вижу, что у него другая фамилия, а не Вертинский. И срака полная, потому что что он мне скажет, а я что скажу... Но решился. Мы час болтали. Утром я Ксюшеньке сказал (пересказал слова сына — прим. ред.): "Я не претендую на то, чтобы породниться, но если ты захочешь, чтобы мы стали друзьями...". И за эти два года я не захотел стать другом собственному сыну. Потому что в дружбу я не верю, особенно, когда сын мне предлагает ее. У меня не хватает времени все это проанализировать и сделать вывод. Жалею, что у меня нет Антона и что он так пренебрегает мной и зацепился за Ксюшку, у которой ничего не выпытаешь. Она говорит: "Я дала слово", — рассказал Алексей.

