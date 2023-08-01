Веселая Ксения Мишина рассмешила своей "неудачной" фотосессией в центре Киева

Украинская актриса Ксения Мишина порадовала поклонников подборкой своих "неудачных" фото.

Звезда поделилась на своей странице в Instagram забавными кадрами, на которых бежит по центру столицы, веселится и даже швыряет стаканчик кофе в камеру.

Ксения Мишина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Ксения Мишина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

В подписи к фото Мишина пошутила о том, как тяжело иногда сделать удачный кадр и прежде чем выложить хорошее фото, доказывает сделать множество плохих.

"Ребята, когда вы видите хотя бы две красивые фото у девушки, знайте, что перед ними был х*ллиард некрасивых! Листайте карусель, потому что это жиза", — написала Ксения.

Ксения Мишина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Ксения Мишина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Для прогулки по городу актриса выбрала светлые велосипеды и оверсайз футболку розового трендового цвета, а от солнца лицо звезды защитили темные очки.

Ксения Мишина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

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