Веселая Верка Сердючка зажгла сцену нацотбора на "Евровидение-2024"

В финале нацотбора выступила украинская артистка Верка Сердючка, в образе которой выступает шоумен Андрей Данилко.

Исполнительница просто зажгла сцену конкурса. Верка Сердючка исполнила хит Swedish Lullab. Рядом с ней выступала мама, которая держала флаг Швеции, а сама артистка была с флагом Украины.

Верка Сердючка, нацотбор на "Евровидение-2024"

Артистка исполнила свой зажигательный трек, балет активно подтанцовывал ей, а также пел на бэк-вокале. Верка Сердючка на сцене была в своей традиционной звезде. Артистка и ее танцоры были одеты в форму болельщиков. Таким образом исполнительница продемонстрировала, что в Швеции будет болеть за представителя Украины.

Верка Сердючка, нацотбор на "Евровидение-2024"

В конце Верка Сердючка спела строчки из гимна Украины, а также воскликнула лозунг "Слава Украине!". Конечно же, собравшиеся в зале зрители засыпали исполнительницу громкими аплодисментами.

Верка Сердючка, нацотбор на "Евровидение-2024"

Отметим, сейчас проходит голосование в "Дії" за победителя нацотбора. Правда, приложение уже почти час не работает. Как сообщают, "Дія" не выдержала нагрузки. Сейчас должны возобновить приложение и дать еще 30 минут на голосование.

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