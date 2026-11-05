Ветеран Назар Грабар рассказал, как уволился из армии и какие выплаты получает от государства

Назар Грабар / © instagram.com/nazargrabar

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Украинский танцор и манекенщик Назар Грабар раскрыл, как его уволили со службы в армии, и признался, какие выплаты получает от государства.

Весной 2022 года знаменитость вместе с родным братом Ильей отправился на фронт добровольцем. Зимой того же года Назар получил осколочное ранение в грудь. А 24 декабря 2022 года погиб брат танцора.

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Назар Грабар в интервью Алине Доротюк говорит, что уволился в запас, когда вышел закон о потере родственника на войне. Правда, сам танцор еще думал, стоит ли ему уходить со службы или лучше продолжать. Однако мама Назара настояла на увольнении.

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Назар Грабар с мамой / © instagram.com/bucha.rada

«Я ветеран. Ветеран — это участник боевых действий. Когда вышел закон о потере родственника, тогда меня уволили. Я еще думал, что мне делать: оставаться или нет. Мама, конечно, сказала мне нет, ни в коем случае. Комбат хотел, чтобы я остался, командир роты сказал мне, что ты все», — говорит танцор.

Сам Назар Грабар является ветераном войны. Никаких выплат от государства танцор не получает. Правда, он честно признается, что просто не исследовал этот вопрос. Единственное, у Назара Грабара есть скидка на коммунальные услуги, поскольку он является участником боевых действий.

«Нет (пенсию не получаю — прим. ред.). Возможно, я не подавался. Не получаю ни за ранение, ни за ветеранство. Хотя 500 с чем-то гривен мне приходит ежемесячно скидка на коммуналку. Я, возможно, никогда этим не занимался, но есть много программ, которые могут помогать ветеранам. Так говорят. Может быть, они реально есть. Я просто не квалифицирован в этом вопросе», — объяснил танцор.

Напомним, недавно Назар Грабар объяснил, почему отказался от участия в «Холостяке», хотя сначала был не против. Танцор признался, что именно его остановило.

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