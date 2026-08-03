От фэн-шуй-талисманов и молитвы до электрошокера: Наталья Валевская удивила содержимым своей сумочки

Наталья Валевская / © instagram.com/valevska_official

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Украинская певица Наталья Валевская немного приоткрыла завесу своей личной жизни и показала, какие вещи всегда лежат в ее сумочке. Среди привычных аксессуаров нашлось немало неожиданностей — от эзотерических талисманов до средств самозащиты.

Артистка призналась, что не расстается с вещами, которые, по ее мнению, приносят удачу и помогают в повседневной жизни. В частности, в сумочке лежат фэн-шуй-талисманы и необычный кошелек с надписями. Также она всегда берет с собой отдельный конверт с наличными для рабочих нужд во время съемок. Кроме того, в списке необходимых вещей — телефон, ключи от автомобиля, наушники и ручка.

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«У меня тоже „шизотерический“ кошелек», — призналась Валевская в интервью РБК-Украина.

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Певица уделяет особое внимание здоровью голоса. Именно поэтому в ее сумочке всегда есть специальная «болтушка», приготовленная по секретному рецепту, а также таблетки для голосовых связок и леденцы. Не обходится и без косметических мелочей: кремов для рук, блеска и карандаша для губ, духов, капель для глаз, щеточки для ресниц, заколок, резинок для волос, сухих салфеток и ватных палочек. В то же время больше всего удивили две другие вещи, которые она тоже постоянно носит с собой.

«Фонарик и электрошокер, за исключением сегодняшнего дня, всегда со мной», — пояснила певица.

Напомним, недавно 45-летняя Наталья Валевская после намека на помолвку призналась, почему скрывает лицо своего возлюбленного.

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