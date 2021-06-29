Видео, где солистка группы Go_A лепит вареники и поет песню "ШУМ", набирает все больше просмотров

Видео, где солистка группы Go_A лепит вареники и поет песню "ШУМ", набирает все больше просмотров

Ролик собрал более миллиона просмотров.

Акустическая версия песни "ШУМ" группы Go_A, который в этом году представлял Украину на "Евровидении-2021", собрал более миллиона просмотров.

Так, месяц назад музыканты поделились в Сети видео с акустической версии трека "ШУМ", где фронтменка группы появилась в роли хозяйки, которая лепит вареники. Стоит добавить, что ролик был снят не в специально обустроенной площадке, а в настоящей кухне.

"Нам очень приятно, что вам так понравилась акустическая версия" шума ". Наша группа ежедневно получает сотни приятных сообщений из разных уголков мира! Очень благодарны каждому за поддержку!", — подписали ролик музыканты.

Напомним, композиция "ШУМ", недавно вошла в ТОП-50 популярных треков в Соединенных Штатах.

А еще раньше, в конце мая, песня Go_A заняла первое место в рейтинге мировых трендов Spotify.

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