Видео с 18-летним Колином Фарреллом в одних красных стрингах активно распространяется в Сети

В Сети активно распространяется архивное видео с ирландским актером, обладателем премии "Золотой глобус" и просто красавчиком Колином Фарреллом.

В ролике, датированном 1994-м годом, которое в своих архивах отыскало ирландское телевидение, 18-летний Фаррелл предстает в одних красных стрингах. В 90-х годах будущая звезда подрабатывал моделью и ему также приходилось рекламировать и нижнее белье.

На ролике присутствует фрагмент дневного ток-шоу, выходившего в те годы на ТВ Ирландии. Ведущие обсуждали белье для мужчин и, в частности, прорекламировали оригинальную новинку для мужчин. Кстати, тогда эти стринги стоили 19,99 фунта стерлингов.

Интересно, что архивариус телевидения из Мита Грег Моллой, нашедший запись со звездой Голливуда, считает, что эта запись - только цветочки. На тот момент было не так много мужчин-моделей, которых приглашали в дневные шоу, и Моллой уверен, что существуют и более горячие кадры с Фарреллом.

Сам герой видео пока никак на столь пикантные архивы не отреагировал.

Отметим, что Колин Фаррелл знаменит ирландский актер, сыгравший в более чем 60 кинолентах. Среди известнейших работ Фаррелла игра в картинах "Александр", "Телефонная будка", "Особое мнение", "Рекрут", "Полиция Майами. Отдел нравов", "Джентльмены".

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