Видео с плачущей Ниной Матвиенко, которая скучает по дочери, довело юзеров до слез

Легендарная украинская певица Нина Матвиенко скончалась 8 октября на 76-м году жизни, но память о ней будет жить вечно.

В ее песнях, концертах, а также видеозаписях, появляющихся в Сети. Так, пользователи нашли запись Нины Митрофановны, которую она делала для дочери Тони Матвиенко. Его легенда записала в апреле 2022 года. В видео Нина Митрофановна, не сдерживая слез, говорит о том, как сильно любит дочь, как скучает по ней и внучке:

"Я люблю тебя. Я очень скучаю по вам. Вы не представляете сколько ночей снится мне каждый… Пусть лучше будет та кухня грязная, то что-то сделанное не так. Пусть это все повторится еще раз, но чтобы ты там была. Потому что дом без тебя… там может никого не быть, но если тебя нет – там нет дома", — сказала в видео Нина Митрофановна.

Юзеры растрогали до слез видео с Ниной Матвиенко, в котором она обратилась к дочери

Как известно, с началом полномасштабной войны Тоня Матвиенко с младшей дочерью, 6-летней Ниной уехала из Украины в Великобританию. Нина Матвиенко не захотела уезжать и осталась дома. В апреле 2023-го Тоня Матвиенко с младшей дочерью вернулась в Киев.

Напомним, ранее щемящими воспоминаниями о Нине Матвиенко поделилась ее старшая внучка, 25-летняя Ульяна. Она призналась, что для нее Нина Митрофановна "никогда не была бабушкой, а была Ниной". Также Ульяна вспомнила, как бабушка готовила ей тсырники с изюмом, как случайно сломала ей руку и как бабушка ссорилась, если кто-то оставлял в доме после себя грязь.

Отметим, что Нину Матвиенко провели в последний путь в прошлую среду, 11 октября. Огромная очередь из поклонников творчества и коллег собрались возле Национальной филармонии Украины, чтобы попрощаться с легендой.

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