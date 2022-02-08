Видео с выступлением Лии Меладзе на "Голосі країни-12" заняло первое место в трендах YouTube

Также девушка поделилась почему выбрала своим тренером DOROFEEVA.

В воскресенье, 6 февраля, состоялась премьера третьего выпуска грандиозного вокального шоу "Голос країни-12".

В третьем выпуске слепых прослушиваний «Голоса країни-12» выступила Лия Меладзе, дочь популярного украинского композитора Константина Меладзе. Она исполнила легендарный трек Hallelujah певца Leonard Cohen и сумела развернуть все четыре кресла. Девушку переполняли эмоции, и на последних нотах она расплакалась. Своим звездным наставником на проекте певица выбрала DOROFEEVA.

Выступление Лии Меладзе настолько понравилось телезрителям, что менее чем за сутки видео с ее выступлением заняло первое место в трендах YouTube, набрав более 500 тысяч просмотров.

На «Голосі країни» за кулисами Лию поддерживала ее дружеская компания, в которой был и бывший парень певицы – финалист «Голос.Дети-3» Влад Феничко. Девушка рассказала, что перед выступлением ее лучший друг Валерий из команды поддержки подарил ей игрушку-панду. Лия считает ее своим талисманом, ведь с ней этап слепых прослушиваний прошел удачно. Теперь Лия всегда берет мишку с собой. В гостях инфотеймент-шоу "Твій День" Лия рассказала, что вчера до поздней ночи не спала, ожидала своего выступления, а затем активно читала комментарии на YouTube.

пресс-служба канала "1+1"

"Папа сказал, что он плакал, когда смотрел мое выступление. Также добавил, что я молодец и зря переживала. Замечаний не делал. Что касается выбора тренера – то папа тоже был за, вообще вся семья поддержала меня в выборе", — рассказала Лия.

Лия поделилась, что выбрала тренером DOROFEEVA, поскольку она ей близка по духу. Кроме того, Меладзе поблагодарила Святослава Вакарчука, который обернулся к ней первым и смог своими жестами поддержки успокоить участницу.

Читайте также: