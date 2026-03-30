Известная актриса призналась, как советы из Сети вызвали серьезные проблемы со здоровьем

Анастасия Цимбалару / © instagram.com/nastya_tsymbalaru

Украинская актриса Анастасия Цимбалару откровенно рассказала, как опасные советы из сети привели к серьезным заболеваниям.

В подростковом возрасте артистка попала под влияние сомнительных онлайн-сообществ. Она признается в комментарии шоу «По зірках», что проводила время в группах, где активно продвигали радикальные методы похудения. В частности, речь шла о жестких ограничениях в еде и голодании. Тогда это казалось быстрым решением. Однако последствия оказались серьезными.

«Там советовали, как худеть через голодание. Это привело к расстройству пищевого поведения и гастриту», — с грустью вспоминает Анастасия Цымбалару.

С годами ее отношение к телу и здоровью кардинально изменилось. Теперь она выступает против экстремальных методов и подчеркивает важность системного подхода. По словам актрисы, результат, который не вредит организму, требует времени и дисциплины.

«Ничего не работает лучше здорового, сбалансированного питания. Это длительный путь, но только этот метод дает действительно классное здоровье и подтянутую фигуру. Я всех агитирую заниматься спортом и носиться с судочком, как это делаю я. Постоянно что-то меняю, пробую новые активности. Прошлых два года ходила нерегулярно в спортзал, потом начала бегать, посетила сайклинг. Летом ходила на бокс, мне очень нравилось. Записалась на пилатес, люблю растяжку. Постоянно в поисках своей активности. Мне нравится беговая дорожка — уже не бегаю, колени не позволяют, просто хожу.

Напомним, недавно известная украинская актриса заявила о госпитализации и показалась под капельницами.