- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 85
- Время на прочтение
- 2 мин
Известная актриса призналась, как советы из Сети вызвали серьезные проблемы со здоровьем
Анастасия Цимбалару шокировала фанатов откровенной правдой об опасных диетах.
Украинская актриса Анастасия Цимбалару откровенно рассказала, как опасные советы из сети привели к серьезным заболеваниям.
В подростковом возрасте артистка попала под влияние сомнительных онлайн-сообществ. Она признается в комментарии шоу «По зірках», что проводила время в группах, где активно продвигали радикальные методы похудения. В частности, речь шла о жестких ограничениях в еде и голодании. Тогда это казалось быстрым решением. Однако последствия оказались серьезными.
«Там советовали, как худеть через голодание. Это привело к расстройству пищевого поведения и гастриту», — с грустью вспоминает Анастасия Цымбалару.
С годами ее отношение к телу и здоровью кардинально изменилось. Теперь она выступает против экстремальных методов и подчеркивает важность системного подхода. По словам актрисы, результат, который не вредит организму, требует времени и дисциплины.
«Ничего не работает лучше здорового, сбалансированного питания. Это длительный путь, но только этот метод дает действительно классное здоровье и подтянутую фигуру. Я всех агитирую заниматься спортом и носиться с судочком, как это делаю я. Постоянно что-то меняю, пробую новые активности. Прошлых два года ходила нерегулярно в спортзал, потом начала бегать, посетила сайклинг. Летом ходила на бокс, мне очень нравилось. Записалась на пилатес, люблю растяжку. Постоянно в поисках своей активности. Мне нравится беговая дорожка — уже не бегаю, колени не позволяют, просто хожу.
Напомним, недавно известная украинская актриса заявила о госпитализации и показалась под капельницами.