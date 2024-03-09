Виктор Андриенко рассказал о наглом предложении россиян снять кино в оккупированном Крыму

Артист вспомнил, как после российского вторжения в Украину в РФ предлагали ему работу.

Украинский актер, режиссер и юморист Виктор Андриенко удивил, как ему предложили снимать кино в оккупированном Крыму.

В интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" артист вспомнил, что такое циничное предложение он получил в 2017-2018 годах. К слову, тогда режиссер создал сценарий к фильму "Легенди Чарівнолісся", а россияне же предложили его выкупить. Впрочем, по их условиям, съемки должны были проходить в оккупированном Крыму, да еще и только с российскими актерами. Андриенко от такого предложения отказался, хоть ему и предлагали немалый гонорар. Съемки ленты состоялись на подконтрольной Украине территории.

Виктор Андриенко / Фото: скриншот с видео

"Мне предложили выкупить полностью сценарий "Легенди Чарівнолісся". Это был 2017 или 2018 год. Сказали, что мы полностью финансируем, но вы должны поехать и в Крыму снять это кино с москальскими актерами. Я отказал. Хотя мне предложили очень большой гонорар. Они выделили очень много денег на это кино – 5-6 миллионов долларов", — вспомнил артист.

Также во время российско-украинской войны Андриенко в РФ предлагали главную роль в сериале. Артист не помнит, когда это точно было, но уже после вторжения России на восток Украины. Тогда Андриенко тоже отказался.

Виктор Андриенко

"Когда в последний раз мне предлагали главную роль в каком-то сериале, я не помню. Я тогда отказался. Это уже у нас тогда было АТО", — поделился артист.

Напомним, ранее Виктор Андриенко шокировал, как в России украинских артистов кидали на деньги.

Читайте также: