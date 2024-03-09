Виктор Андриенко рассказал о наглом предложении россиян снять кино в оккупированном Крыму

Артист вспомнил, как после российского вторжения в Украину в РФ предлагали ему работу.
Украинский актер, режиссер и юморист Виктор Андриенко удивил, как ему предложили снимать кино в оккупированном Крыму.
В интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" артист вспомнил, что такое циничное предложение он получил в 2017-2018 годах. К слову, тогда режиссер создал сценарий к фильму "Легенди Чарівнолісся", а россияне же предложили его выкупить. Впрочем, по их условиям, съемки должны были проходить в оккупированном Крыму, да еще и только с российскими актерами. Андриенко от такого предложения отказался, хоть ему и предлагали немалый гонорар. Съемки ленты состоялись на подконтрольной Украине территории.
"Мне предложили выкупить полностью сценарий "Легенди Чарівнолісся". Это был 2017 или 2018 год. Сказали, что мы полностью финансируем, но вы должны поехать и в Крыму снять это кино с москальскими актерами. Я отказал. Хотя мне предложили очень большой гонорар. Они выделили очень много денег на это кино – 5-6 миллионов долларов", — вспомнил артист.
Также во время российско-украинской войны Андриенко в РФ предлагали главную роль в сериале. Артист не помнит, когда это точно было, но уже после вторжения России на восток Украины. Тогда Андриенко тоже отказался.
"Когда в последний раз мне предлагали главную роль в каком-то сериале, я не помню. Я тогда отказался. Это уже у нас тогда было АТО", — поделился артист.
Напомним, ранее Виктор Андриенко шокировал, как в России украинских артистов кидали на деньги.
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