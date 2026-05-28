Виктор Бронюк похвастался дочерью-выпускницей и как с женой поздравлял ее с последним звонком

Первенца исполнителя закончила 11-й класс школы. Теперь ее ждет поступление в вуз.

Виктор Бронюк с женой и дочерью / © instagram.com/viktorbronyuk_official

Лидер украинской группы «ТИК», певец Виктор Бронюк похвастался дочерью-выпускницей.

17-летняя Ева уже закончила 11-й класс школы. У первенца артиста сейчас праздник последнего звонка. На особое событие дочь Виктора Бронюка надела вечернее платье с блестками, длинные волосы она распустила, а образ дополнила черными туфлями и сдержанным макияжем.

Еву пришли поддержать счастливые родители. Виктор Бронюк и его жена Татьяна надели family look — светлые наряды. Конечно же, они у фотозоны делали снимки, чтобы запечатлеть в памяти этот особый момент.

Также Виктор Бронюк поздравил дочь с этим важным событием в ее жизни. Он отметил, что они с мамой очень сильно ею гордятся. Также артист добавил, что впереди Еву ждет поступление в вуз. И он убежден, что его дочь с успехом покорит новые вершины.

«Последний звонок нашей выпускницы! 11 классов школы позади, впереди — новые вершины! Поздравляем с успешным окончанием школы, наша красавица! Евуся, любим и гордимся тобой!» — обратился к дочери артист.

Отметим, Виктор Бронюк состоит в браке с женой Татьяной. Вместе супруги воспитывают двоих детей — 17-летнюю дочь Еву и 15-летнего сына Даниила.

Напомним, недавно певица Наталка Карпа показывала дочь-выпускницу. Артистка также растрогала трогательным обращением к Злате.

