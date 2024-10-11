Виктор Бронюк показал 14-летнего сына-красавца и рассказал об их отношениях: "Выше отца"

Артист публично обратился к родному человеку.
Солист группы "ТИК" Виктор Бронюк рассказал о празднике в семье.
Сегодня, 11 октября, младший сын исполнителя Даниил отмечает день рождения. По случаю праздника звездный папа показал их общие фото и поделился подробностями о жизни именинника. В частности, Виктор признался, что его сын очень возмужал и подрос, а также начинает проявлять свое увлечение разными сферами. Так, юноша интересуется не только ИТ-отраслью, но даже помогает папе во время гастролей.
"Когда сын уже на пол головы выше отца! И с удовольствием поможет держать маму на руках! Самостоятельный и самодостаточный, всегда со своим собственным мнением и полезными для меня советами в соцсетях и современных трендах молодежи. Особенно радуюсь, что среди твоих увлечений ИТ-сферой, теннисом и катанием на самокате, в последнее время ты заинтересовался закулисьем организации концертов и, когда есть возможность, чаще ездишь со мной на гастроли", — поделился певец.
Кроме того, Бронюк обратился к Данилу с поздравлениями и пожелал здоровья и мира.
"С Днем рождения, Даниил! Очень ценю наши мгновения вместе. Отца и сына! Смело и уверенно достигай желаемого, всегда верь в себя и осуществляй свои мечты! Крепкого здоровья тебе, сын, мирной и радостной юности и счастливой жизни!", — восхитил артист.
Напомним, недавно Виктор Бронюк рассказывал об особом празднике жены и впервые за долгое время показал ее на романтических фото.
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