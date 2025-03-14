Виктор Бронюк показал 16-летнюю дочь-красавицу и публично обратился к ней

Солист группы "ТИК" Виктор Бронюк рассказал о празднике в семье.

Сегодня, 14 марта, дочь певца Ева отмечает 16-й день рождения. По такому особому случаю Виктор посвятил имениннице пост в Instagram. Он засыпал Еву комплиментами и признался, что гордится ею.

"Красота, характер, ум и прекрасная душа. Моя невероятная Евуся, с Днем рождения! В тебе на самом деле есть все! Бесконечно любуюсь тобой, радуюсь всем твоим успехам и радуюсь безграничному количеству талантов и увлечений, которых с самого детства у тебя было потрясающе много", — поздравил звездный отец.

Дочь Виктора Бронюка / Фото: instagram.com/viktorbronyuk_official

Дочь Виктора Бронюка / Фото: instagram.com/viktorbronyuk_official

Кроме того, Бронюк раскрыл таланты дочери, отметив сразу три ее хобби – пение, изучение иностранных языков и увлечение модой. Знаменитость отметил дочери, что ей по силам пройти все испытания, и пожелал исполнения мечтаний.

"Вокал, иностранные языки, fashion-индустрия – ты смело и упорно проявляешь себя во всем, за что берешься. И в свои 16 лет во многом профессионально разбираешься. Знаю точно: ты добьешься всего, чего желаешь! Будь счастлива, милая дочь! Пусть сбываются все-все твои девичьи мечты. Мы с мамой, братом и Ричардом тебя безгранично любим! С Днем рождения!" – написал Виктор Бронюк.

Дочь Виктора Бронюка / Фото: instagram.com/viktorbronyuk_official

Виктор Бронюк с семьей / Фото: instagram.com/viktorbronyuk_official

Напомним, недавно певец MONATIK рассекретил, чем удивил жену Ирину на 8 марта. Оказалось, у семьи двойной праздник.

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