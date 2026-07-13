Виктор Бронюк показал, какой была его свадьба 18 лет назад и как они с женой с тех пор изменились

Виктор Бронюк с женой / © instagram.com/viktorbronyuk_official

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Фронтмен группы «ТИК» Виктор Бронюк показал, какой была его свадьба с женой Татьяной Бронюк 18 лет назад.

Артист и его возлюбленная празднуют годовщину бракосочетания. Влюбленные уже 18 лет проживают в статусе супругов. У праздничный день Виктор Бронюк поздравил жену с особенной датой в их семейной жизни. В частности, солист группы «ТИК» опубликовал архивные фото, на которых показал, какой была их свадьба.

Также исполнитель вспомнил тот день, когда повел возлюбленную под венец. Певец говорит, что тогда было очень жарко, а само празднование выдалось насыщенным. С тех пор прошло 18 лет, а Виктору Бронюку не верится, что время летит так быстро.

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Свадьба Виктора Бронюка / © instagram.com/viktorbronyuk_official

«18 лет назад друг другу сказали „да“. Как быстро пролетели эти годы вместе с тобой, моя любимая и единственная. 12 июля 2008 года. Жаркий и насыщенный день нашей прекрасной свадьбы вчера был, а смотришь на фото — и уже дети выше меня», — делится артист.

В годовщину бракосочетания Виктор Бронюк также обратился к жене. Он поблагодарил ее за эти 18 прекрасных лет вместе. Исполнитель говорит, что жена действительно стала для него самым близким человеком, которого он безгранично любит и не представляет своей жизни без нее. Также артист подчеркнул, что у них с возлюбленной крепкие отношения, которые прошли проверку временем, коронавирусом и войной.

Свадьба Виктора Бронюка / © instagram.com/viktorbronyuk_official

«В бирюзовую годовщину нашей свадьбы еще раз и снова признаюсь тебе в любви, моя единственная! Любимая жена, вернейшая подруга, лучшая мамочка наших замечательных детей, мудрая и заботливая хранительница нашего домашнего очага, успешная бизнесвумен и невероятная женщина, которой я не устаю восхищаться, удивляться, вдохновляться, любоваться и учиться у тебя. Спасибо, любимая, за наши 18 лет вместе!» — обратился к жене певец.

Виктор Бронюк с женой / © instagram.com/viktorbronyuk_official

Напомним, Виктор Бронюк женился на Татьяне 12 июля 2008 года. У супругов есть двое общих детей — сын Даниил и дочь Ева, которая, кстати, в этом году окончила школу. Недавно артист рассказывал, как ей стало плохо на НМТ.

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