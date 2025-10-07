ТСН в социальных сетях

Гламур
220
1 мин

Виктор Бронюк показал жену-красавицу и нежно поздравил ее с важным праздником

У избранницы артиста день рождения.

Валерия Сулима
Виктор Бронюк с женой

Виктор Бронюк с женой / © instagram.com/viktorbronyuk_official

Лидер украинской группы "ТИК", певец Виктор Бронюк сообщил о важном празднике в его семье.

У избранницы исполнителя - Татьяны - день рождения. Поэтому, артист публично поздравил возлюбленную с праздником. Виктор Бронюк посвятил жене пост в Instagram. Музыкант опубликовал серию фотографий возлюбленной-красавицы, а также адресовал ей теплые и нежные слова.

"Моя красавица, с твоим днем! Неугомонная и мудрая, нежная и сильная, умная и увлекательная, стильная и сияющая, дальновидная и непоседливая, талантливая и гармоничная!" - обратился к жене артист.

Жена Виктора Бронюка / © instagram.com/viktorbronyuk_official

Жена Виктора Бронюка / © instagram.com/viktorbronyuk_official

Виктор Бронюк поблагодарил возлюбленную за годы, прожитые вместе. Исполнитель говорит, что для него важно, чтобы Татьяна была счастливой, а он с детьми будет делать все возможное, чтобы именно так и было.

"Любимая, люблю тебя безгранично! Спасибо тебе за каждый наш день вместе! И больше всего хочу, чтобы ты была счастливой! Каждую минуту! Сохраняй свет и огонек своего сердца, смело воплощай все свои мечты и будь уверена: я и дети тебя всегда и во всем поддержим!" - адресовал возлюбленной артист.

Жена Виктора Бронюка / © instagram.com/viktorbronyuk_official

Жена Виктора Бронюка / © instagram.com/viktorbronyuk_official

Напомним, недавно в семье певицы TAYANNA был праздник. У сына артистки был день рождения. По случаю праздника исполнительница восхитила их совместными фото и показала, как поздравляла Даниэля.

220
