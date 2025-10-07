- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 220
- Время на прочтение
- 1 мин
Виктор Бронюк показал жену-красавицу и нежно поздравил ее с важным праздником
У избранницы артиста день рождения.
Лидер украинской группы "ТИК", певец Виктор Бронюк сообщил о важном празднике в его семье.
У избранницы исполнителя - Татьяны - день рождения. Поэтому, артист публично поздравил возлюбленную с праздником. Виктор Бронюк посвятил жене пост в Instagram. Музыкант опубликовал серию фотографий возлюбленной-красавицы, а также адресовал ей теплые и нежные слова.
"Моя красавица, с твоим днем! Неугомонная и мудрая, нежная и сильная, умная и увлекательная, стильная и сияющая, дальновидная и непоседливая, талантливая и гармоничная!" - обратился к жене артист.
Виктор Бронюк поблагодарил возлюбленную за годы, прожитые вместе. Исполнитель говорит, что для него важно, чтобы Татьяна была счастливой, а он с детьми будет делать все возможное, чтобы именно так и было.
"Любимая, люблю тебя безгранично! Спасибо тебе за каждый наш день вместе! И больше всего хочу, чтобы ты была счастливой! Каждую минуту! Сохраняй свет и огонек своего сердца, смело воплощай все свои мечты и будь уверена: я и дети тебя всегда и во всем поддержим!" - адресовал возлюбленной артист.
Напомним, недавно в семье певицы TAYANNA был праздник. У сына артистки был день рождения. По случаю праздника исполнительница восхитила их совместными фото и показала, как поздравляла Даниэля.