Виктор Бронюк раскрыл, куда после школы поступил его 14-летний сын и какое образование он получает

Солист группы "ТИК" Виктор Бронюк раскрыл, куда после школы поступил на учебу его 14-летний сын.

Даниил не стал заканчивать все 11 классов. После школы юноша поступил в Подольский научный лицей, что в Виннице. В комментарии для "Люкс ФМ" Бронюк уверяет, что это заведение для одаренной молодежи. Сын музыканта в лицее изучает IT технологии. После учебы артист надеется, что Даниил присоединится к семейному бизнесу. К слову, Виктор Бронюк является совладельцем IT-компании, в команде которой он хочет видеть и сына.

"Сейчас он поступил в Подольский научный лицей. Это специализированный лицей для одаренной молодежи в направлении IT-технологий. Мне интересно, наверное, видеть его в этом направлении, поскольку я являюсь совладельцем IT-компании. У нас есть свой продукт, которым пользуются многие пользователи в Украине. Мне интересно, чтобы мой сын тоже в этом направлении раскрывался и, возможно, в будущем также стал частью команды", — поделился артист.

Виктор Бронюк с женой и сыном / Фото: instagram.com/viktorbronyuk_official

Кстати, сейчас у Даниила переходный возраст. Как говорит Виктор Бронюк, с сыном необходимо поддерживать диалог, находиться на связи и быть друзьями. Это поможет не потерять взаимодоверие и уважение, а также и дальше находиться в прекрасных родительских отношениях.

"Важно в этом возрасте не потерять диалог. Если мы говорим о подростках, важно не потерять взаимодоверие, взаимоуважение. Все же, несмотря на переходный возраст, находиться постоянно на связи, быть в дружеском диалоге. Мы остаемся друзьями, это важно!" – отметил артист.

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