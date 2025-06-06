Виктор Бронюк раскрыл условия сотрудничества с Билык и заинтриговал совместным возвращением на сцену

Ирина Билык, Виктор Бронюк

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Фронтмен группы "ТІК" Виктор Бронюк, который ранее намекал на серьезную болезнь, рассказал о творческом сотрудничестве с певицей Ириной Билык.

По словам музыканта, в 2013 году они вместе отправились в масштабный гастрольный тур, который вошел в Книгу рекордов Украины. В интервью YouTube-проекту ТСН "Наодинці" Виктор признался, что тогда никакого официального контракта заключено не было. Но, тем не менее, тур стал знаковым событием в карьере обоих. Артисты дали 24 концерта за месяц с украиноязычным репертуаром, объехав всю страну - в частности, тогда еще мирные Крым и Донбасс.

Ирина Билык / © Instagram Ирина Билык

"Не было у нас никакого контракта. Все было на самом деле. Я очень уважаю Ирину Билык, особенно ее украиноязычное творчество. Она говорила, чтобы я так не говорил, но я действительно вырос на тех песнях. И в свое время мы поехали в тур, который внесен в Книгу рекордов Украины. Лучшие украинские хиты, мы совместно дали 24 концерта за месяц, проехали всю Украину. Тогда это был 2013 год. Были в нашем Крыму, в нашем Донбассе. Нелегкое было путешествие, но я попросил, чтобы она как раз исполняла те свои украиноязычные хиты. Это того стоило", - поделился впечатлениями певец.

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В то же время Бронюк заинтриговал фанов возможностью повторить нечто похожее с Билык в будущем: "И мы неоднократно говорили с Ирой о том, что, может, когда-то, дай Бог, еще поедем вместе, потому что очень много классных эмоций было".

Напомним, недавно Виктор Бронюк признался, почему не смог попасть в команду Владимира Зеленского в начале его политической деятельности.