Виктор Бронюк рассекретил новый бизнес жены и как помогает ей: "Она давно мечтала"

Виктор Бронюк с женой / © instagram.com/viktorbronyuk_official

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Фронтмен украинской группы "ТІК", музыкант Виктор Бронюк рассказал о своей младшей на семь лет жене Татьяне и ее новом деле.

В интервью YouTube-проекту ТСН.ua "Наодинці" звезда признался, что с недавних пор его избранница стала владелицей детского клуба плавания. Бронюк говорит, что поддерживает ее в этом, как может. В частности, всегда придет на помощь даже в бытовых мелочах.

"По состоянию на сейчас у нас все в порядке. Сейчас жена больше занимается развитием своего бизнеса, о котором она давно мечтала - клуб детского плавания. Я иногда по возможности также ей помогаю. По-разному. Иногда бывает такое, что там случаются какие-то катаклизмы - где-то надо кран заменить или лампочку и тд. Они шутят, что я у них подрабатываю сантехником, бывает, периодически", - делится с улыбкой певец.

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Виктор Бронюк с женой / © instagram.com/viktorbronyuk_official

Звездный муж признался, что гордится Татьяной, ведь она смогла реализовать себя не только как мама, но и как бизнесвумен. По словам Виктора, раньше возлюбленная посвящала много времени детям, а сейчас уверенно шагает в предпринимательстве, что не может его не радовать.

"Я счастлив, что она реализуется в этом, потому что для любого человека это важно, для женщины в том числе. То есть в свое время она уделяла много внимания воспитанию детей, а сегодня ей нравится реализовываться в этом направлении. Это круто", - подчеркнул звезда.

Напомним, недавно певица Наталья Валевская рассказала о бизнесах, которые приносят ей доход. Также артистка призналась, сколько зарабатывает в месяц.