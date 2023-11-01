Виктор Бронюк рассекретил, сколько тратит в месяц, и назвал гонорар группы "ТИК"

Солист группы "ТИК" Виктор Бронюк откровенно рассказал о своих заработках и расходах в месяц.

Музыкант признается, что ему на жизнь много денег не нужно. Каждый месяц его расходы разные. В среднем артист тратит около двух тысяч долларов. Однако Бронюку получается очень сильно экономить благодаря электромобилю. В частности, музыканту не приходится тратить сумасшедшие средства на горючее.

"Все равно есть какого-то уровня расходы. Они связаны с организацией быта, содержанием дома. Все зависит от месяца. Бывает более двух тысяч долларов, бывает меньше. На бензин не трачу. Мы с женой приобрели электромобили и полностью перешли на электричество", – рассказал исполнитель в интервью Славе Демину.

Виктор Бронюк / Фото: instagram.com/viktorbronyuk_official

Также музыкант рассекретил, какой гонорар у группы "ТИК". По словам артиста, сейчас за свое выступление коллектив зарабатывает меньше 10 тысяч долларов. Кроме того, у коллектива гораздо меньше концертов, чем было до войны.

"Наш гонорар сейчас меньше 10 тысяч долларов. Работа есть, но раньше группа "ТИК" называлась самым гастролированным коллективом в Украине. Наш официальный рекорд был 26 концертов в месяц, с Ириной Билык в рамках тура у нас было 24 концерта. Сейчас рынок начинает возрождаться. Мы сейчас едем в тур, заказ есть, но больше есть запросов на какие-то благотворительные вещи", — поделился певец.

Виктор Бронюк / Фото: instagram.com/viktorbronyuk_official

Напомним, недавно супруга певца Виктора Павлика призналась, сколько зарабатывает в месяц. Доход Екатерине Репяховой приносит фотоблог.

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