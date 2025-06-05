Виктор Бронюк рассказал о службе в ТрО и как смена работы обеспечила ему бронирование

Виктор Бронюк / © instagram.com/viktorbronyuk_official

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Солист группы "ТИК" Виктор Бронюк, который ранее рассекретил новый бизнес жены, поделился подробностями о своей службе в рядах территориальной обороны после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Так, артист весной 2022 года ушел на фронт добровольцем. В интервью YouTube-проекту ТСН.ua "Наодинці" Бронюк рассказал, что тогда присоединился к 171 батальону 120-й бригады ТрО, где занимался вопросами логистики и коммуникации. Позже его перевели в группировку войск "Дністер", где он продолжил свою деятельность, в частности благодаря налаженным контактам с областной военной администрацией Винницкой области.

"Фактически в списках я появился 18 марта (2022 года - прим. ред.). Служба длилась год и два месяца, если точно. Я призывался добровольцем в 171 батальон 120-й бригады сил территориальной обороны. Занимался вопросами логистики и коммуникации. Впоследствии был переведен приказом в группировку войск "Дністер" - там логистика, коммуникация, обеспечение. Потому что имел хорошую коммуникацию с областной военной администрацией, с городом", - поделился Виктор Бронюк.

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Виктор Бронюк

После длительной службы артист подал рапорт на увольнение в запас, учитывая сложные обстоятельства в семье - его отец имеет инвалидность первой группы и перенес инсульт. Сейчас Виктор Бронюк имеет бронирование как руководитель критически важного объекта культурной инфраструктуры - он возглавляет Винницкую областную филармонию имени Николая Леонтовича. Также исполнитель продолжает заниматься творчеством и не прекращает волонтерскую деятельность.

"Хотя откровенно, если так, у меня отец - инвалид первой группы, он с ампутированной нижней конечностью и человек, который принес инсульт. Вскоре, когда я понял, что вроде то, что в начале требовало моего участия, оно быстро помогало в работе, я это мог делать и так. Я все же подал рапорт и имея основание для увольнения, я уволился в запас. Я пригоден. Но сейчас имею бронирование как руководитель уставного подразделения, которое имеет критический статус. Я генеральный директор Винницкой областной филармонии имени Николая Леонтовича", - пояснил артист.

Напомним, недавно певец Виталий Козловский рассекретил, где сейчас служит. Также артист неожиданно раскритиковал прежнюю должность в армии.