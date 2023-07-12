Виктор Бронюк в 15 годовщину брака показал архивные фото со своей свадьбы

Солист группы ТИК Виктор Бронюк сообщил о празднике в его семье. Артист вместе с супругой Татьяной отмечает 15 годовщину брака.

В своем Instagram исполнитель трогательно поздравил возлюбленную с хрустальной свадьбой. Бронюк поблагодарил супругу за счастливую семью и отметил, что безгранично ее любит.

Виктор Бронюк с супругой / Фото: instagram.com/viktorbronyuk_official

"15 лет нашей семье! Хрустальная свадьба! Любимая моя Татьяна, люблю тебя так же сильно, с тех пор как встретил и почувствовал твое сердце! Спасибо тебе за каждое наше мгновение вместе, за наших деток, за нашу семью! Счастлив с тобой всегда и больше всего хочу, чтобы и ты была счастлива!" – адресовал певец теплые слова возлюбленной.

Виктор Бронюк с супругой / Фото: instagram.com/viktorbronyuk_official

Также по случаю праздника исполнитель опубликовал архивные фото с их свадьбы. Татьяна на празднике была в роскошном белом платье, а Виктор – в вышиванке и брюках светлого оттенка. Певец показал, какие были обряды на свадьбе, когда они с избранницей шагали над вышитыми полотенцами, а также как пили игристые напитки.

Виктор Бронюк с супругой / Фото: instagram.com/viktorbronyuk_official

Напомним, что недавно хореограф Макс Чмерковский праздновал шестую годовщину брака. Танцор показал редкие фото со своей свадьбы с танцовщицей Петой Маргатройд.

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