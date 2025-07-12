Виктор Бронюк восхитил фото с женой-красавицей и публично обратился к ней в годовщину брака

Виктор Бронюк с женой / © instagram.com/viktorbronyuk_official

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Фронтмен украинской группы "ТІК", музыкант Виктор Бронюк трогательно поздравил жену Татьяну с особым праздником.

Сегодня, 12 июля, пара празднует 17-ю годовщину брака. По случаю розовой свадьбы Виктор опубликовал серию фото с младшей на семь лет избранницей и показал их счастливые мгновения вместе. В частности, добавил не только архивные, но и несколько свежих фото с их недавнего отдыха на море.

Виктор Бронюк с женой / © instagram.com/viktorbronyuk_official

Виктор Бронюк с женой / © instagram.com/viktorbronyuk_official

Также Бронюк публично обратился к Татьяне и вспомнил, как зарождались их чувства. В то же время звезда поблагодарил избранницу за пройденный совместный путь и по-особенному искренне высказался о своих чувствах к ней.

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"Люблю так же сильно, как тогда. Моя родная, с нашей годовщиной! 17 лет - розовая свадьба. Любимая жена, моя настоящая половинка, моя душа и мое сердце Татьяна Бронюк! Спасибо тебе за каждый год, каждую минуту, каждую нашу секунду вместе!" - растрогал артист поздравлениями.

Виктор Бронюк с женой / © instagram.com/viktorbronyuk_official

Напомним, недавно Виктор Бронюк рассказал, как ему удалось избавиться от лишнего веса. Артист похудел на 30 килограммов и поделился собственным опытом борьбы за здоровье.