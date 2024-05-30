Виктор Бронюк восхитил редкими фото с женой и заметно подросшими сыном и дочерью

Солист группы "ТИК" Виктор Бронюк не из тех, кто охотно делится подробностями личной жизни и почти не радует семейным контентом.

Однако в этот раз артист сделал исключение. 15-летняя дочь исполнителя Ева отмечает последний школьный звонок. Девушка выпускается из девятого класса. Бронюк вместе с женой Татьяной и сыном Данилом пришли в школу поддержать Еву.

Виктор Бронюк с семьей / Фото: instagram.com/viktorbronyuk_official

"Выпуск и последний школьный звонок Евы. 9 классов позади, впереди много интересного", — подписал фото певец.

Виктор Бронюк не стал делиться, будет ли Ева идти на учебу в 10 класс. Впрочем, судя по тому, что артист отметил, что его дочь – выпускница, вероятно, она дальше не собирается идти в школу, а будет получать образование в другом учебном заведении.

Виктор Бронюк с семьей / Фото: instagram.com/viktorbronyuk_official

Напомним, в этом году в семье гимнастки Лилии Подкопаевой тоже выпускник. Сын спортсменки – Вадим – окончил школу в США.

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