Виктор Бронюк впервые за длительное время показал свою 15-летнюю дочь-красавицу

Солист группы "ТИК" Виктор Бронюк сообщил о важном празднике в его семье. Единственная дочь исполнителя отмечает день рождения.

По случаю праздника артист посвятил Еве пост в своем Instagram. Музыкант поздравил дочь с 15-летием. Виктор Бронюк пожелал Еве быть счастливой, а также чтобы все ее заветные мечты осуществлялись.

Дочь Виктора Бронюка / Фото: instagram.com/viktorbronyuk_official

"Евуся, с днем рождения! Пусть твои сладкие 15 будут самые счастливые! Воплощай все-все свои мечты легко и с радостью! Люблю тебя всем сердцем", — обратился к дочери исполнитель.

Также певец показал, как Ева изменилась с годами. В частности, артист опубликовал архивные кадры дочери, где она была совсем маленькой. Также Бронюк поделился свежим кадром. С годами Ева очень сильно изменилась и стала настоящей красавицей.

Дочь Виктора Бронюка / Фото: instagram.com/viktorbronyuk_official

К поздравлениям также присоединились подписчики исполнителя. Они написали Еве немало теплых и приятных слов с пожеланиями.

Поздравляем вас и вашу девочку! Всего ей самого наилучшего!

С днем рождения вашу красавицу! Счастья, мира и исполнения всех желаний!

Какая красавица! Поздравляю! Осуществления желаний и мирного неба!

Напомним, недавно продюсер Ирина Горова показала редкое фото со взрослой дочерью. Также знаменитость удивила, как заметно подрос ее сын от рэпера Потапа.

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