Виктор Павлик без сына поехал на отдых и показал, как с женой время проводит

Супруги поразвлекались на горнолыжном курорте.
Украинский певец Виктор Павлик с женой, бизнесвумен и блогершей Екатериной Репьяховой устроили романтическую поездку в Буковель.
В своем фотоблоге Репьяхова поделилась, что некоторое время проведет с возлюбленным наедине среди гор. Пара сразу взялась за любимый зимний вид развлечений – катание на лыжах. Жена певца в снаряжении ошеломила их мастерством.
По словам Екатерины, она стала поклонницей лыж еще в 2013 году, а музыкант – в 1999 году, поэтому он сейчас ездит достаточно профессионально и быстро. Так, влюбленные сполна насладились катанием и невероятными видами.
"Лыжи — это моя большая любовь с 2013 года. А Франкович на лыжах с 1999 года. В 2001-м открывал Буковель. Муж любит скорость, а я нет. Всегда помню, что дома меня ждет сыночек", — написала блогерша.
Кроме того, Павлик с избранницей сделал общее фото, на котором они предстают в объятиях на фоне природного пейзажа.
"Любовь моей жизни", — призналась в чувствах Екатерина.
Напомним, что недавно семья Павлика побывала на горном отдыхе в полном составе. Звездный отец делился фото, как учил 3-летнего сына Мишу кататься на лыжах.
Читайте также: