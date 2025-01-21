Виктор Павлик без сына поехал на отдых и показал, как с женой время проводит

Украинский певец Виктор Павлик с женой, бизнесвумен и блогершей Екатериной Репьяховой устроили романтическую поездку в Буковель.

В своем фотоблоге Репьяхова поделилась, что некоторое время проведет с возлюбленным наедине среди гор. Пара сразу взялась за любимый зимний вид развлечений – катание на лыжах. Жена певца в снаряжении ошеломила их мастерством.

По словам Екатерины, она стала поклонницей лыж еще в 2013 году, а музыкант – в 1999 году, поэтому он сейчас ездит достаточно профессионально и быстро. Так, влюбленные сполна насладились катанием и невероятными видами.

"Лыжи — это моя большая любовь с 2013 года. А Франкович на лыжах с 1999 года. В 2001-м открывал Буковель. Муж любит скорость, а я нет. Всегда помню, что дома меня ждет сыночек", — написала блогерша.

Виктор Павлик с женой / Фото: instagram.com/repyahovakate

Виктор Павлик с женой / Фото: instagram.com/repyahovakate

Кроме того, Павлик с избранницей сделал общее фото, на котором они предстают в объятиях на фоне природного пейзажа.

"Любовь моей жизни", — призналась в чувствах Екатерина.

Виктор Павлик с женой / Фото: instagram.com/repyahovakate

Виктор Павлик с женой / Фото: instagram.com/repyahovakate

Напомним, что недавно семья Павлика побывала на горном отдыхе в полном составе. Звездный отец делился фото, как учил 3-летнего сына Мишу кататься на лыжах.

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