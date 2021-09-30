Виктор Павлик и Екатерина Репяхова впервые показали лицо сына: "Какой красавец"

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова впервые показали лицо сына: "Какой красавец"

Миша очень похож на своего звездного отца.

Украинский певец Виктор Павлик и его жена Екатерина Репяхова впервые показали лицо маленького сына.

Супруги решили удовлетворить любопытство поклонников и опубликовали нежные фото с трехмесячным Мишей. На страницах в Instagram пара запостила черно-белые фотографии с мальчиком.

Виктор Павлик с женой и сыном / instagram.com/repyahovakate

"Знакомьтесь, Миша Павлик! На кого похож не спрашиваю", — написала Катя.

Конечно, ведь сразу видно, что малыш — копия своего звездного отца.

Артист, который недавно признался, что переживает из-за своей разницы в возрасте с новорожденным сыном, также разместил трогательный снимок с ним.

Виктор Павлик с сыном / instagram.com/viktorpavlik

"Любимый Михасик", — нежно написал он.

Восхищенные пользователи сразу начали писать комплименты в комментариях. Так, фолловеры отметили, что их сын очень красивый.

Какой красавец

Ну наконец-то! Он у вас бесподобный

Замечательные! Михасик похож на отца

Копия и гордость отца

Напомним, ранее Светлана Тарабарова впервые показала лицо годовалой дочери. Маша — копия своего брата.

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