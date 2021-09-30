Виктор Павлик и Екатерина Репяхова впервые показали лицо сына: "Какой красавец"

Миша очень похож на своего звездного отца.
Украинский певец Виктор Павлик и его жена Екатерина Репяхова впервые показали лицо маленького сына.
Супруги решили удовлетворить любопытство поклонников и опубликовали нежные фото с трехмесячным Мишей. На страницах в Instagram пара запостила черно-белые фотографии с мальчиком.
"Знакомьтесь, Миша Павлик! На кого похож не спрашиваю", — написала Катя.
Конечно, ведь сразу видно, что малыш — копия своего звездного отца.
Артист, который недавно признался, что переживает из-за своей разницы в возрасте с новорожденным сыном, также разместил трогательный снимок с ним.
"Любимый Михасик", — нежно написал он.
Восхищенные пользователи сразу начали писать комплименты в комментариях. Так, фолловеры отметили, что их сын очень красивый.
- Какой красавец
- Ну наконец-то! Он у вас бесподобный
- Замечательные! Михасик похож на отца
- Копия и гордость отца
Напомним, ранее Светлана Тарабарова впервые показала лицо годовалой дочери. Маша — копия своего брата.