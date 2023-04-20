Виктор Павлик о проблемах с речью у маленького сына: "Он понимает нас, но не реагирует"

Украинский певец Виктор Павлик поделился, рассказывает ли маленькому сыну Михаилу о полномасштабном вторжении россии в Украину.

По словам Виктора Франковича, Мишенька, которому 15 июня исполнится два года, пока не знает о войне. Звездный отец не говорит об этом сыну, поскольку у мальчика есть определенные проблемы с речевым аппаратом:

"Мой сын в своем возрасте пока не понимает, что такое война. Он еще не разговаривает. Могу говорить ему полдня: "Сын! Миша! Мишенька!". И мы знаем, что он слышит и понимает нас, но не реагирует. То есть нет такого, чтобы я к нему обратился, а он ответил: "Что?". Так что же ему говорить? Зачем рассказывать о том, что в новостях? Сейчас он этого не понимает. Как станет старше, то точно будет знать все: мама будет рассказывать что-то, я буду подсказывать", — прокомментировал Павлик во время съемок шоу "ЄПитання".

Виктор Павлик с сыном Мишенькой / Фото: instagram.com/viktorpavlik

Также исполнитель признался, что из-за работы мало времени проводит с сыном. Мальчиком по большей чмере занимается мама, жена Павлика Екатерина Репяхова. Когда у артиста бывают свободные дни, он их посвящает Мишеньке:

"Играю с ним, что-то рассказываю, даю витаминку D, когда я дома. А когда меня нет, то напоминаю маме об этом. Называю сына "левчиком": он у нас немного заросший. И обязательно расчесываю его. Миша очень любит такую процедуру. Имею для этого классную и качественную английскую расческу, которую подарила жена. А еще с сыном время от времени посещаем бассейн. Мишенька давно уже ходит на занятия по плаванию, любит водичку", — рассказал Павлик.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова с сыном / Фото: instagram.com/viktorpavlik

Напомним, ранее супруга Виктора Павлика Екатерина Репяхова делилась, что у их маленького сына есть определенные проблемы со здоровьем. Из-за чего блогер уже обратилась к врачу. По словам Репяховой, у мальчика задержка речи.

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