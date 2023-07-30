Виктор Павлик осуществил мечту маленькой тяжелобольной поклонницы прямо в больнице

Певец Виктор Павлик осуществил давнюю мечту маленькой поклонницы, которая давно хотела увидеться с артистом.

Вчера вечером исполнитель увидел в своих соцсетях сообщения от мамы девочки Василины, страдающей почечной недостаточностью. Мать школьницы попросила певца приехать к ее дочери в больницу и спеть для нее накануне тяжелой операции по пересадке почки. Девочка мечтала услышать хит Павлика "Ні обіцянок, ні пробачень", а также станцевать под "Шикидим".

Виктор Павлик получил просьбу от тяжелобольной поклонницы / Фото: instagram.com/repyahovakate

Павлик не стал долго медлить и вместе с женой Екатериной Репяховой с утра отправился на встречу с девочкой. Артист подарил поклоннице цветы и подарок, а также спел вместе с ней и ее мамой прямо в коридоре больницы любимые песни. Кадрамы встречи поделилась жена артиста в Instagram.

Виктор Павлик с поклонницей / Фото: instagram.com/repyahovakate

Василиса вместе с мамой также подготовили сюрприз для Виктора Франковича и спели для него.

"А потом Вася с мамой спела для ОП. А ОП подобрал мелодию на гитаре", — рассказала Екатерина.

Фото: instagram.com/repyahovakate

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