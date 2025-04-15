Виктор Павлик откровенно рассказал о ссорах с молодой женой и как она его обзывает

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова / © instagram.com/repyahovakate

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Украинский певец Виктор Павлик, который ранее высказался о венчании, откровенно рассказал о ссорах с женой, блогершей Екатериной Репяховой.

Исполнитель тепло отзывается о своей избраннице. Артист говорит, что очень любит Катю, она является прекрасной мамой для их 3-летнего сына. Впрочем, как и у всех семей, между ними иногда бывают ссоры. На проекте "Тур звездами" Павлик говорит, что серьезных скандалов между ними не возникает. Однако иногда он может поссориться с женой по каким-то пустякам.

“Жена говорит, что я аутист. Я не знаю, что это такое… Наверное, как и во всех семьях, есть какие-то моменты. Что-то где-то не там положила, я не могу найти, и начинается с каких-то мелочей… До скандала — нет, но немного на повышенные тона выходить… К поножовщине же не доходит”, - шутит певец.

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Виктор Павлик с женой и сыном / © instagram.com/repyahovakate

Также Виктор Павлик рассказал о ежемесячных расходах на 3-летнего сына. У Михаила задержка речи. Так что родители делают все возможное, чтобы с этим бороться. Мальчик ходит к логопеду, на музыку, пение, танцы, иппотерапию. Виктор Павлик говорит, что ежемесячно на это уходит около 10-15 тысяч гривен.

“Занятия с сыном обходятся недешево. А занятий много! И логопед, и одни развивалки, и другие, и на музыку, и на пение, и на танцы, и на иппотерапию. Я думаю, в месяц на Михасика идет тысяч 10-15. Катя же блогер, и у них много есть моментов по взаиморасчету”, - признается артист.

Напомним, ранее Виктор Павлик признался, как относится к пластическим операциям жены. В частности, Екатерина Репяхова неоднократно ложилась под нож пластического хирурга.