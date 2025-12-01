Виктор Павлик отреагировал на замужество экс-жены Созаевой, с которой он прожил в браке более 20 лет

Лора Созаева и Виктор Павлик

Украинский певец Виктор Павлик отреагировал на замужество бывшей жены Лоры Созаевой, с которой он прожил в браке более 20 лет.

Артист разорвал отношения с экс-избранницей еще в 2016 году. С тех пор у исполнителя сложилась личная жизнь, а в сентябре Созаева сообщила, что вышла замуж. Виктор Павлик на проекте "Тур зірками" говорит, что его бывшая уже давно заключила брак. Артист не поздравлял Лору с переменами в личной жизни. Тем не менее, певец признается, что искренне рад за Созаеву. Исполнитель уверяет, что желает бывшей жене только счастья и ему гораздо спокойнее, что она не одинока.

"Это не недавно (вышла замуж - прим. ред.), а уже достаточно давно. Несколько лет уже, не знаю, сколько точно. Я не поздравлял, не писал сообщения, не контактировал. Слава Богу, что она нашла себе спутника в жизни. Это приятно! Мне спокойнее так на душе, чем чтобы она оставалась одинокой. Я рад за нее. Радуюсь, что так есть. Хотел сказать, может, еще родит ребенка, но, наверное, вряд ли. Все же человеку уже за 50, это, наверное, сложно" - комментирует артист.

Также Виктор Павлик уверяет, что между ним и его бывшей женой нет никакого негатива. Артист говорит, что ценит годы, которые они прожили вместе, и уважает экс-избранницу. Правда, певец и признается, что не поддерживает связь с Созаевой.

"Негатива никакого между нами нет, я очень уважаю ее. И, конечно, ценю наши прожитые годы, нашего общего сына Павла, который в лучшем мире. Абсолютно негатива никакого между нами нет. Мы просто не общаемся. Не то, что специально. У меня на душе все хорошо, все спокойно. Мы, что смогли, сделали", - добавил артист.

Отметим, Виктор Павлик и Лора Созаева более 20 лет прожили в браке. В 2016 году супруги разошлись. У них был общий сын Павел. К сожалению, парень умер в возрасте 21 года от онкологического заболевания.

Сейчас Виктор Павлик состоит в браке с блогершей Екатериной Репяховой. Недавно жена артиста жаловалась на неудачные попытки забеременеть. У супругов уже есть общий сын Миша, которому сейчас четыре годика.