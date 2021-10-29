Виктор Павлик озадачил фото, где появился с густой шевелюрой и бородкой

Виктор Павлик озадачил фото, где появился с густой шевелюрой и бородкой

Некоторым из фанатов артист напомнил Филиппа Киркорова.

Украинский певец Виктор Павлик прибег к воспоминаниям.

Артист решил вспомнить былые времена и посмотрел архивные фото. Одно из них 55-летний звезда опубликовал на странице в Instagram.

На снимке знаменитость появилась в блестящем костюме с густой шевелюрой, тоненькими усами и бородкой. Исполнитель загадочно улыбается на камеру и напоминает турецкого султана.

Виктор Павлик / instagram.com/viktorpavlik

В комментариях озадаченные фаны оставили комментарии. Так, некоторым артист напомнил Филиппа Киркорова.

Не то! Наш Виктор украинский

Ёмаё

Ооо! Сколько лет этой фотографии?

Павлик Филипп Бедросович

Со своей стороны, молодая жена звезда отреагировала на публикацию смайликами, где изображен смех.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку