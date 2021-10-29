Виктор Павлик озадачил фото, где появился с густой шевелюрой и бородкой

Некоторым из фанатов артист напомнил Филиппа Киркорова.
Украинский певец Виктор Павлик прибег к воспоминаниям.
Артист решил вспомнить былые времена и посмотрел архивные фото. Одно из них 55-летний звезда опубликовал на странице в Instagram.
На снимке знаменитость появилась в блестящем костюме с густой шевелюрой, тоненькими усами и бородкой. Исполнитель загадочно улыбается на камеру и напоминает турецкого султана.
В комментариях озадаченные фаны оставили комментарии. Так, некоторым артист напомнил Филиппа Киркорова.
- Не то! Наш Виктор украинский
- Ёмаё
- Ооо! Сколько лет этой фотографии?
- Павлик Филипп Бедросович
Со своей стороны, молодая жена звезда отреагировала на публикацию смайликами, где изображен смех.
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