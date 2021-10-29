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Виктор Павлик озадачил фото, где появился с густой шевелюрой и бородкой

Виктор Павлик озадачил фото, где появился с густой шевелюрой и бородкой

Виктор Павлик / instagram.com/viktorpavlik

Некоторым из фанатов артист напомнил Филиппа Киркорова.

Украинский певец Виктор Павлик прибег к воспоминаниям.

Артист решил вспомнить былые времена и посмотрел архивные фото. Одно из них 55-летний звезда опубликовал на странице в Instagram.

На снимке знаменитость появилась в блестящем костюме с густой шевелюрой, тоненькими усами и бородкой. Исполнитель загадочно улыбается на камеру и напоминает турецкого султана.

Виктор Павлик / © instagram.com/viktorpavlik
Виктор Павлик / instagram.com/viktorpavlik

В комментариях озадаченные фаны оставили комментарии. Так, некоторым артист напомнил Филиппа Киркорова.

  • Не то! Наш Виктор украинский
  • Ёмаё
  • Ооо! Сколько лет этой фотографии?
  • Павлик Филипп Бедросович

Со своей стороны, молодая жена звезда отреагировала на публикацию смайликами, где изображен смех.

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