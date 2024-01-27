Виктор Павлик поделился редким фото с дочерью-копией и внуком

Украинский певец Виктор Павлик за кулисами своего сольного концерта сделал снимок со своей единственной дочерью и внуком.

На своей странице в Instagram исполнитель порадовал поклонников семейным контентом. И показал снимок с двумя родными людьми, сделанный перед его концертом. Так, Виктор в вышиванке позирует перед камерой с заметно подросшим внуком. А рядом с ними его единственная дочь – Кристина.

Виктор Павлик с дочерью Кристиной и внуком / Фото: instagram.com/viktorpavlik

Кстати, родные артиста посетили его концерт в Ровно в одном из гостинично-ресторанных комплексов. В своем фотоблоге Кристина также поделилась несколькими кадрами из папиного выступления и оставила смайлик в форме сердечка.

Дочь Виктора Павлика Кристина на концерте папы / Фото: instagram.com/viktorpavlik

Отметим, у Виктора Павлика четверо детей – старшие сыновья Александр и Павел, дочь Кристина и младший сын Михаил, которого ему родила 29-летняя блогерша Екатерина Репьяхова.

Напомним, недавно Виктор Павлик впервые за долгое время показал еще одну часть своей большой семьи. Исполнитель опубликовал редкие кадры с отдыха со своим старшим сыном Александром и 14-летним внуком Давидом.

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