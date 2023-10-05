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Виктор Павлик поделился редким фото своего 39-летнего сына и внука

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
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Виктор Павлик поделился редким фото своего 39-летнего сына и внука

Виктор Павлик / Фото: instagram.com/viktorpavlik

Артист показал членов своей семьи.

Украинский певец Виктор Павлик поделился с поклонниками редким фото со своим старшим сыном Александром.

На странице в Instagram артист разместил снимок, на котором изображен 39-летний Александр Павлик и его сын и внук Виктора Франковича – Давид.

"Сын Саша и внук Давид! Мои", – подписал фотографию Павлик.

Сын и внук Виктора Павлика / © instagram.com/viktorpavlik
Сын и внук Виктора Павлика / Фото: instagram.com/viktorpavlik

В свою очередь поклонники отметили, что внук певца очень похож на его младшего сына от блогера Екатерины Репяховой, двухлетнего Мишу.

Как известно, у Виктора Павлика трое сыновей и дочь. Один из сыновей, Павел Павлик, умер в 2020 году после двухлетней борьбы с раком костей. Ему был 21 год. Старший сын артиста Александр – участник шоу "Х-Фактор", мастер спорта по мотокроссу, певец. Также у Павлика есть дочь Кристина.

Самого младшего сына Михаила 15 июня 2021 ему родила жена Екатерина Репяхова.

Напомним, что ранее жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова прокомментировала большую разницу в возрасте между ними. Как известно, Репьяхова младше мужа почти на 30 лет.

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Дата публикации
Просмотры
1850
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