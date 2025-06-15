Виктор Павлик показал подросшего сыночка и рассекретил ему особенный подарок на 4-летие

Виктор Павлик с женой и сыном / © instagram.com/repyahovakate

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В семье украинского певца Виктора Павлика и блогерши Екатерины Репяховой особенный праздник.

Сын супругов 15 июня встречает день рождения. Мише исполняется уже четыре годика. С самого утра мальчик получает поздравления от родных и близких. Одни из первых Мишу поздравили с днем рождения родители.

Комнату мальчика украсили разнообразными воздушными шариками, которые были наполнены гелием. Тем временем Виктор Павлик вручил Мише особенный подарок. Мальчик получил от папы колонку, к которой можно подключить микрофон и петь.

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Сын Виктора Павлика празднует день рождения / © instagram.com/repyahovakate

"Сынок, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю крепкого здоровья, всего наилучшего, сыночек", - поздравил артист.

Виктор Павлик / © instagram.com/repyahovakate

Екатерина Репяхова тоже адресовала сыночку теплые слова с поздравлениями. Блогерша отметила, что очень благодарна сыну, что именно она его мама. Репяхова делится, что каждый день Миша учит ее новому, а она старается быть для него лучшей мамой.

Виктор Павлик с сыном / © instagram.com/repyahovakate

"С днем рождения, моя звездочка. Ты - мой подарок, данный мне с любовью. И я буду для тебя той мамой, которая всегда за тебя. Которая видит в тебе больше. Которая знает: впереди еще столько чудес", - поздравила сына Екатерина Репяхова.

Напомним, недавно ведущий Владимир Остапчук поздравлял младшего сына с полугодием. Шоумен также показывал, как Тимофей заметно подрос и изменился.

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