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Виктор Павлик показал подросшего сыночка и рассекретил ему особенный подарок на 4-летие
Сын Виктора Павлика празднует день рождения. Артист показал, как с женой поздравлял маленького Мишу с особой датой.
В семье украинского певца Виктора Павлика и блогерши Екатерины Репяховой особенный праздник.
Сын супругов 15 июня встречает день рождения. Мише исполняется уже четыре годика. С самого утра мальчик получает поздравления от родных и близких. Одни из первых Мишу поздравили с днем рождения родители.
Комнату мальчика украсили разнообразными воздушными шариками, которые были наполнены гелием. Тем временем Виктор Павлик вручил Мише особенный подарок. Мальчик получил от папы колонку, к которой можно подключить микрофон и петь.
"Сынок, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю крепкого здоровья, всего наилучшего, сыночек", - поздравил артист.
Екатерина Репяхова тоже адресовала сыночку теплые слова с поздравлениями. Блогерша отметила, что очень благодарна сыну, что именно она его мама. Репяхова делится, что каждый день Миша учит ее новому, а она старается быть для него лучшей мамой.
"С днем рождения, моя звездочка. Ты - мой подарок, данный мне с любовью. И я буду для тебя той мамой, которая всегда за тебя. Которая видит в тебе больше. Которая знает: впереди еще столько чудес", - поздравила сына Екатерина Репяхова.
Напомним, недавно ведущий Владимир Остапчук поздравлял младшего сына с полугодием. Шоумен также показывал, как Тимофей заметно подрос и изменился.