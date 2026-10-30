Виктор Павлик показал редкое фото с 86-летней мамой: как выглядит его самый родной человек

Виктор Павлик

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Украинский певец Виктор Павлик показал редкое фото с мамой Александрой Григорьевной, которой исполнилось 86 лет, и умилился семейным моментом.

Артист редко делится родственными кадрами со своей мамой. На этот раз он сделал исключение и опубликовал совместное селфи в Instagram-историях. На фото Виктор и Александра Григорьевна улыбаются в объектив камеры. Для особой атмосферы певец избрал музыкальное сопровождение, имеющее для него символическое значение. В частности, на фоне звучит композиция «Слышь, мама» — известный хит Назария Яремчука, который в свое время исполнял и сам Павлик.

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Виктор Павлик с мамой / © instagram.com/viktorpavlik

Александра Григорьевна проживает в Теребовле Тернопольской области. Сам певец давно живет в Киеве, однако старается не терять связи с самым родным человеком и, по возможности, приезжает к нему в гости.

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Напомним, недавно жена Виктора Павлика показала его лицо с ужасающим отеком и гематомой после неудачной операции.

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