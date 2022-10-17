Виктор Павлик показал редкое фото с единственной дочерью и внуком

Исполнитель Виктор Павлик после продолжительной разлуки встретился со своей единственной дочерью и внуком.

И, конечно, в своем Instagram певец не смог не поделиться несколькими снимками с родными людьми. На одном из фото Павлик позирует перед камерой с заметно подросшим внуком, а на другом – с единственной дочерью Кристиной.

Виктор Павлик с внуком / Фото: instagram.com/viktorpavlik

"Навестил дочь и внука", — подписал снимок певец.

Виктор Павлик с дочерью / Фото: instagram.com/viktorpavlik

В общем, в комментариях под постом поклонники исполнителя просто засыпали их комплиментами. Кто-то отметил, что дочь очень похожа на папу, а кто-то обратил внимание, что Кристина старше Екатерины Репьяховой – жены Виктора Павлика. Певец снова не стал возражать, а наоборот добавил, что Катя младше его дочери на семь лет.

Очень красива дочь, похожа на папу

Дочь старше жены

Такая взрослая!

Отметим, последний раз Виктор Павлик виделся с дочерью еще до начала полномасштабной войны – 10 января. Тогда Кристина праздновала день рождения, а отец приехал ее поздравить.

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