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Виктор Павлик показал редкое фото с родной сестрой и как они выглядели в детстве
Артист публично обратился к родному человеку.
Украинский певец Виктор Павлик показал свою старшую родную сестру.
В день рождения Людмилы артист обнародовал с ней совместное архивное фото. На изображении еще маленького Виктора держит на руках его старшая сестра. В посте певец обратился к имениннице и оставил ей немало теплых пожеланий. В частности, поблагодарил за то, что всегда поддерживает.
"Людочка, родная моя! С Днем рождения тебя! Ты - не просто сестра, ты моя поддержка, советчица и родная душа. Спасибо за твою доброту, терпение, заботу и искренность. Пусть в твоей жизни всегда будет место для тепла, радости, любви и гармонии. Пусть судьба приносит только хороших людей и приятные неожиданности. Ты заслуживаешь всего самого лучшего - и даже больше. Я тебя очень люблю и крепко обнимаю!" - поздравил артист.
В комментариях присоединились к поздравлениям и также засыпали Людмилу поздравлениями:
Самые лучшие пожелания с Днем рождения
Крепкого здоровья и всех Божьих милостей!
Искренние поздравления имениннице
Напомним, недавно звезды украинского шоу-бизнеса поздравляли украинцев с Днем Киева и делились особыми историями о нем.