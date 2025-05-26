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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
324
Время на прочтение
1 мин

Виктор Павлик показал редкое фото с родной сестрой и как они выглядели в детстве

Артист публично обратился к родному человеку.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
Виктор Павлик

Виктор Павлик / © instagram.com/viktorpavlik

Украинский певец Виктор Павлик показал свою старшую родную сестру.

В день рождения Людмилы артист обнародовал с ней совместное архивное фото. На изображении еще маленького Виктора держит на руках его старшая сестра. В посте певец обратился к имениннице и оставил ей немало теплых пожеланий. В частности, поблагодарил за то, что всегда поддерживает.

"Людочка, родная моя! С Днем рождения тебя! Ты - не просто сестра, ты моя поддержка, советчица и родная душа. Спасибо за твою доброту, терпение, заботу и искренность. Пусть в твоей жизни всегда будет место для тепла, радости, любви и гармонии. Пусть судьба приносит только хороших людей и приятные неожиданности. Ты заслуживаешь всего самого лучшего - и даже больше. Я тебя очень люблю и крепко обнимаю!" - поздравил артист.

Виктор Павлик с сестрой / © instagram.com/viktorpavlik

Виктор Павлик с сестрой / © instagram.com/viktorpavlik

В комментариях присоединились к поздравлениям и также засыпали Людмилу поздравлениями:

  • Самые лучшие пожелания с Днем рождения

  • Крепкого здоровья и всех Божьих милостей!

  • Искренние поздравления имениннице

Напомним, недавно звезды украинского шоу-бизнеса поздравляли украинцев с Днем Киева и делились особыми историями о нем.

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Дата публикации
Количество просмотров
324
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