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Виктор Павлик показал редкое фото со старшим сыном и взрослым внуком

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
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Виктор Павлик показал редкое фото со старшим сыном и взрослым внуком

Виктор Павлик с сыном / Фото: instagram.com/viktorpavlik

Артист поделился семейным контентом.

Украинский певец Виктор Павлик показал редкое фото со своим старшим сыном Александром и взрослым внуком Давидом, которому в ноябре исполнится 14 лет.

Семейной фотографией исполнитель поделился в Instagram. На снимке Александр позировал в белой футболке, а рядом с ним был его сын Давид, который обнимал отца.

"Сын Саша и внук Давид! Мои!" – подписал фото Виктор Павлик и добавил смайлик в виде красного сердца.

Сын и внук Виктора Павлика / © instagram.com/viktorpavlik
Сын и внук Виктора Павлика / Фото: instagram.com/viktorpavlik

Отметим, Александр – сын певца от первого брака, который родился в апреле 1984 года. Музыкант развелся с мамой своего первенца, когда ему было всего две недели. Сейчас у них прекрасные отношения, а Александр хорошо ладит с молодой женой отца – Екатериной Репяховой, которая младше его самого на 10 лет. Кстати, первенец Виктора Павлика пошел по его стопам и тоже занялся музыкой.

Напомним, у исполнителя с молодой женой разница в возрасте почти 30 лет. Пару из-за этого часто критикуют в соцсетях и сравнивают с "отцом и дочерью". Недавно Екатерина Репяхова ответила на хейт из-за разницы в возрасте с Виктором Павликом.

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Дата публикации
Просмотры
157
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