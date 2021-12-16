Виктор Павлик показался с двумя сыновьями и внуком: "Вот и поколение"

Виктор Павлик показался с двумя сыновьями и внуком: "Вот и поколение"

Артист поделился редким кадром.

Украинский певец Виктор Павлик очаровал редким фото со своими сыновьями и внуком.

В фотоблоге артист разместил снимок, на котором появился с 37-летним Александром, крошечным Михайликом и 11-летним внуком Давидом. Кадр семья сделала на праздновании полугодия младшего сына исполнителя.

Виктор Павлик с сыновьями и внуком / instagram.com/viktorpavlik

Также этим фото Саша поделился в своем Instagram и подписал его так: "Вот и поколение. Мишане полгодика! Растем дальше".

Вероятно, дочь звезды Кристина не смогла приехать на вечеринку. Впрочем, она поздравила младшего братика в Сети.

"Сегодня моему младшему братику 6 месяцев. Вроде еще такой маленький, но уже целых полгода! Пусть каждый день радует своей очаровательной улыбкой и растет самым здоровым", — написала Кристина.

instagram.com/miss_chris_rv

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