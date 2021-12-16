Виктор Павлик показался с двумя сыновьями и внуком: "Вот и поколение"

Артист поделился редким кадром.
Украинский певец Виктор Павлик очаровал редким фото со своими сыновьями и внуком.
В фотоблоге артист разместил снимок, на котором появился с 37-летним Александром, крошечным Михайликом и 11-летним внуком Давидом. Кадр семья сделала на праздновании полугодия младшего сына исполнителя.
Также этим фото Саша поделился в своем Instagram и подписал его так: "Вот и поколение. Мишане полгодика! Растем дальше".
Вероятно, дочь звезды Кристина не смогла приехать на вечеринку. Впрочем, она поздравила младшего братика в Сети.
"Сегодня моему младшему братику 6 месяцев. Вроде еще такой маленький, но уже целых полгода! Пусть каждый день радует своей очаровательной улыбкой и растет самым здоровым", — написала Кристина.
Читайте также: