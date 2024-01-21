Виктор Павлик показался с семьей 29-летней жены и восхитил совместными кадрами

Артист отыграл концерт в Днепре и отправился на праздник к брату возлюбленной.
Украинский певец Виктор Павлик показал, как прошла встреча с семьей его жены, блогерши Екатерины Репьяховой, в Днепре.
Жена Павлика в своем фотоблоге рассказала о празднике в семье. Ее родной брат праздновал день рождения. По этому случаю вся семья собралась вместе за ужином в ресторане. На изображении рядом с Екатериной можно заметить Виктора Павлика и их двухлетнего сына Михаила. Кроме них, за столом сидели брат Екатерины и ее мама, теща знаменитости.
К слову, супруги также порадовали поклонников совместной фотографией, где Репьяхова нежно обнимает возлюбленного и они оба улыбаются.
Также до этого Виктор Павлик в Днепре отыграл сольный концерт. Более того, на сцену он пригласил своего сына Мишу и публично поблагодарил за его рождение свою жену, которая стояла за кулисами под сценой.
Напомним, недавно супруга Виктора Павлика Екатерина Репьяхова также посещала семью артиста. Она вместе с сыном уехала к своей свекрови и показала, как они провели время и что бабушка подарила внуку.
Читайте также: