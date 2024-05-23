Виктор Павлик попал в реанимацию и перенес сложную операцию: "Полчаса остановки сердца"

Жена украинского певца Виктора Павлика – блогерша и бизнесвумен Екатерина Репяхова – шокировала, что муж попал в реанимацию.

Избранница музыканта рассказал о тяжелом периоде, который ей пришлось пережить. Виктор Павлик попал в больницу с проблемами сердца. Исполнителю была необходима срочная операция. Екатерина рассказала, что хирургическое вмешательство прошло с осложнениями.

Виктору Павлику сделали операцию на сердце / Фото: instagram.com/repyahovakate

Сама операция длилась четыре часа. Однако в ходе этого у певца произошла на полчаса остановка сердца. Виктор Павлик был подключен к аппарату искусственного кровообращения и ИВЛ. Музыканту пришлось два дня находиться в реанимации.

"10 дней в больнице, четыре часа операции, полчаса остановки моего любимого сердца, полчаса аппарата искусственного кровообращения, двое суток в реанимации, полсуток ИВЛ и ожидание, когда начнет дышать сам. Двое суток без связи и двое суток бесконечных звонков в реанимацию", — шокировала Екатерина.

Виктору Павлику сделали операцию на сердце / Фото: instagram.com/repyahovakate

В общей сложности, Виктор Павлик 10 дней провел в больнице. Репяхова рассказала, что сейчас он чувствует себя гораздо лучше и поправляется.

"Наконец-то реабилитация. Для меня это была вечность…Это были сверхсложные дни, которые мы пережили вместе", — поделилась блогерша.

Виктору Павлику сделали операцию на сердце / Фото: instagram.com/repyahovakate

Сейчас уже все самое страшное позади. Впрочем, для блогерши этот период оказался ужасным. Жена Виктора Павлика волновалась за мужа и его состояние здоровья. Екатерина вспоминает, что певец в реанимации вообще не разговаривал и не реагировал на ее появление.

"Когда впервые пришла в реанимацию, он не разговаривал, ничего не спрашивал и даже не радовался мне", — призналась блогерша.

Виктору Павлику сделали операцию на сердце / Фото: instagram.com/repyahovakate

Напомним, в начале мая Екатерина Репяхова рассказывала, что Виктору Павлику будут делать операцию на сердце. Ситуация была критической, так что хирургическое вмешательство необходимо было сделать срочно. Исполнителю должны были заменить один из клапанов на искусственный, ведь его вышел из строя и прекратил выполнять свои функции.

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