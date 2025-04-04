Виктор Павлик после операции на сердце назвал один нюанс, который напоминает о прошлом

Виктор Павлик / © instagram.com/viktorpavlik

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Украинский певец Виктор Павлик спустя год после операции на сердце рассказал о состоянии здоровья.

Так, знаменитости в прошлом году провели сложную операцию по замене сердечного клапана. 59-летний Павлик в интервью 1plus1 делится, что после интенсивной реабилитации с соблюдением всех требований врачей его жизнь сейчас значительно улучшилась и ни один дискомфорт больше не беспокоит.

"Слава Богу, сейчас все хорошо. Операция была непростой — сердце останавливали на 40 минут, а в общей сложности она продолжалась около 4 часов. Врачи долго не могли запустить дыхание. Затем начался непростой период реабилитации, который длился почти три месяца. Боль утихла, и сейчас я уже не чувствую никакого дискомфорта", – поделился Павлик.

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Виктор Павлик / © instagram.com/viktorpavlik

Артист говорит, что очень радуется своевременному обращению к врачам, ведь, как оказалось позже, он находился на грани жизни и смерти. К счастью, после удачного хирургического вмешательства все наладилось, но все равно о пережитом певице напоминает один нюанс:

"Я благодарен судьбе, что вовремя обратился за помощью. Потом я еще две недели находился в больнице под наблюдением, а дальше постепенно возвращался к активной жизни. Сейчас продолжаю заниматься музыкой, выступать на концертах. Единственное, когда лежу в тишине перед сном, чувствую легкое металлическое постукивание внутри", - добавил он.

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