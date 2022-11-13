Виктор Павлик посвятил романтическую песню "звездной" жене и показал видео из семейного фотосета

Украинский певец Виктор Павлик порадовал поклонников музыкальной новинкой.

Так, мир увидела романтическая композиция исполнителя "Зоряна моя дружина", которую он посвятил своей любимой Екатерине Репяховой. Ранее Екатерина уже делилась фрагментами из этого трека в своем Instagram. Теперь же у фанатов Павлика есть возможность услышать песню целиком.

Вместе с композицией Виктор Павлик обнародовал и видео, снятое во время семейной фотосессии артиста с женой и маленьким сыном Мишей. Тогда исполнитель взял с собой на съемку гитару и впервые для любимой спел трек:

"С песнями мужа на протяжении всей жизни, начиная со школы! Вот дожила и до песни, посвященной мне", – прокомментировала премьеру Екатерина.

В свою очередь, поклонники поделились впечатлениями от трека: "Песня до слез. Очень чувственная", "Великолепная песня! Спасибо вашей семье за украинскую музыку!", "просто мурашки по коже! Голос Виктора Франковича — огонь".

Напомним, недавно Катерина Репяхова делилась, как она познакомилась с Виктором Павликом, фанаткой которого была с детства. Девушка призналась, что просто удачно посетила очередной концерт будущего мужа, который тогда проходил в Николаеве.

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