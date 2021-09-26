Виктор Павлик признался, что переживает из-за своей разнице в возрасте с новорожденным сыном

Артист очень следит за своим здоровьем.

Украинский певец Виктор Павлик, молодая жена которого родила ему в июне сына, поделился эмоциями относительно отцовства.

В "Світському житті" звезда признался, что Михаил — его смысл жизни. Также артист, который стал отцом в четвертый раз, сравнил, как это — быть папой в 20 лет и 55.

"Есть разница. Какой-то больший трепет у меня, больше ощущение отцовства к ребенку, которого я прижимаю к себе", — поделился Павлик.

Виктор Павлик с сыном / instagram.com/viktorpavlik

Также исполнитель поделился, что помогает любимой в уходе за мальчиком и имеет свои обязанности.

"Я контролирую ситуацию, чтобы в доме было что есть. Помогаю с размешиванием смеси, так как Катя подкармливает ребенка. Знаю пропорции, сколько градусов водичка должна быть — 38-40 и так далее. Все это я делаю, все это я контролирую и мне это в кайф. Мне очень приятно, что я хоть этим могу помочь", — рассказал звезда.

Виктор Павлик с сыном / instagram.com/viktorpavlik

Знаменитость признался, что больше стал заботится о своем здоровье. Виктор переживает из-за своей разницы в возрасте с новорожденным сыном и хочет как можно дольше прожить, чтобы увидеть, как растет его ребенок.

"Постоянно об этом думаю. Я понимаю, что если мне сейчас 55 лет, то когда Мише будет 20, мне — 75. Дай Бог дожить до этого возраста, я надеюсь. Катя говорит: "Доживешь". Мне цыганки всегда гадают, что буду жить до 90 лет. Утром ем чеснок, запиваю стаканом горячей воды, овсяная каша на воде обязательно, много кофе не пью, каждое утро ем замоченные с вечера зернышка миндаля, очень полезно, потому что у них есть все витамины, пью много родниковой водички", — отметил он.

Как Виктор Павлик распределяет обязанности с женой дома

Напомним, не так давно жена Виктора Павлика впервые засветила лицо их сына. Екатерина впервые показала сыну море.

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