Виктор Павлик признался, как справляется с болью после потери сына: "Между нами есть связь"

Украинский певец Виктор Павлик откровенно рассказал, как преодолевает трудности после смерти сына Павла.

По словам певца, он регулярно посещает могилу сына. Иногда выходит раз в неделю, иногда реже, но не менее одного раза в месяц. Там он ставит свечу, меняет цветы и даже включает песню "Почуття любові", написанную Павлом. Таким образом артист пытается сохранять контакт с сыном, хотя и признает — больше всего чувствует эту связь духовно, где бы ни находился.

"Конечно, боль не исчезает, она притупляется. Я скучаю по своему сыну и понимаю, что ему бы сегодня было 26. Однако, в любом место где бы я ни был — между нами есть связь", — сказал певец в "Турі зірками".

Павел умер 7 августа 2020 года из-за онкологии. Парень учился в Академии СБУ и должен был вскоре получить офицерское звание. Павлик признается, что часто думает: если бы сын остался жив, то с началом полномасштабной войны сразу пошел бы на фронт.

"Возможно, Бог забрал его к себе, чтобы это не произошло другим способом", — добавил артист.

