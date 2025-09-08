- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 39
- Время на прочтение
- 1 мин
Виктор Павлик признался, как справляется с болью после потери сына: "Между нами есть связь"
Прошло уже несколько лет с тех пор, как парень умер от онкологии.
Украинский певец Виктор Павлик откровенно рассказал, как преодолевает трудности после смерти сына Павла.
По словам певца, он регулярно посещает могилу сына. Иногда выходит раз в неделю, иногда реже, но не менее одного раза в месяц. Там он ставит свечу, меняет цветы и даже включает песню "Почуття любові", написанную Павлом. Таким образом артист пытается сохранять контакт с сыном, хотя и признает — больше всего чувствует эту связь духовно, где бы ни находился.
"Конечно, боль не исчезает, она притупляется. Я скучаю по своему сыну и понимаю, что ему бы сегодня было 26. Однако, в любом место где бы я ни был — между нами есть связь", — сказал певец в "Турі зірками".
Павел умер 7 августа 2020 года из-за онкологии. Парень учился в Академии СБУ и должен был вскоре получить офицерское звание. Павлик признается, что часто думает: если бы сын остался жив, то с началом полномасштабной войны сразу пошел бы на фронт.
"Возможно, Бог забрал его к себе, чтобы это не произошло другим способом", — добавил артист.
Напомним, недавно Ольга Сумская посетила могилу своего покойного папы. Артистка показала, как выглядят памятники ее родителей.