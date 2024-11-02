Виктор Павлик раскрыл, как его 40-летний сын во время войны выехал в США и открыл там бизнес

Украинский певец Виктор Павлик рассказал, как его 40-летний сын уехал с семьей во время полномасштабной войны в США.

Исполнитель говорит, что Александр покинул страну два года назад. В настоящее время он проживает вместе с семьей в США. Виктор Павлик точно не знает, как именно его сын пересек границу, однако говорит, что он либо получил "зеленую карту", либо приглашение от верующих по христианской линии.

"Александр уехал в США. Уже два года он там живет вместе с семьей. Они получили то ли "зеленую карту", то ли как там оно называется, я не знаю, или приглашение было со стороны верующих по христианской линии, что-то такое. Я так толком не знаю, каким образом он туда поехал, потому что он взрослый. Александру на сегодняшний день 40 лет", — рассказал артист на YouTube-канале "Rostyslove Production".

Виктор Павлик с сыном Александром / Фото: instagram.com/viktorpavlik

Виктор Павлик говорит, что за границей Александр не сидит, сложа руки. В частности, сын исполнителя основал собственный бизнес – открыл школу, где учит детей вокалу и игре на музыкальных инструментах. Кстати, в основном все творчество касается Украины. Кроме того, Александр активно развивает свою музыкальную карьеру и даже готовит концерты в поддержку родной страны, где идет ужасная война.

"У Саши в Америке есть школа, он занимается воспитанием детей, учит детей петь, играть украинские песни, правда, они играют в стиле рок. Он занимается обучением 10-15 детей разной возрастной категории. Он с ними занимается, они у него учатся, снимают клипы об Украине красивые, он мне порой высылает, я вижу это, слышу", — добавил артист.

Напомним, недавно певица Луна вместе с 38-летним мужем-украинцем уехала из Украины в Испанию. Артистка уже прокомментировала, как ее возлюбленный пересек границу.

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