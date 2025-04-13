Виктор Павлик раскрыл свое отношение к пластическим операциям младшей на 29 лет жены

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова / © instagram.com/repyahovakate

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Украинский певец Виктор Павлик признался, как относится к пластическим операциям младшей на 29 лет жены, блогерши Екатерины Репяховой.

Избранница музыканта трижды решалась лечь под нож пластического хирурга. В частности, Екатерина в 2023 году сделала ринопластику и липофиллинг подбородка. В этом году блогерша снова решилась на изменения во внешнем виде. Жена Павлика сделала ментопластику. Но, как признается певец на проекте “Ближе к звездам”, он был против пластических операций и просил жену отказаться от этой идеи. Впрочем, у Катерины было свое мнение, а на другие она не обращала внимания.

“Меня же никто не спрашивает. Мое мнение с самого начала, я говорю, что я не сторонник того, чтобы вмешиваться в тело вообще. Я знаю, что она все равно не послушается меня, моего мнения. Я говорил, что не надо, но она, конечно, сделала. И мама ей не запретит, и я ей не могу запретить. Такова ее красота. Такова у нее натура: если она решила что-то делать, то она это делает”, — поделился певец.

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Екатерина Репяхова после пластической операции / © instagram.com/repyahovakate

Отметим, в будущем Екатерина Репяхова планирует сделать еще одну пластическую операцию — маммопластику. Впрочем, ложиться под нож пластического хирурга блогерша пока не торопится. Жена Павлика признавалась, что хочет стать мамой дочери, а уже после этого планировать операцию.

Кстати, Екатерина Репяхова уже показывала, как выглядит ее лицо после ментопластики. Правда, конечный результат будет заметен через полгода.