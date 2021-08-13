Виктор Павлик рассекретил, сколько зарабатывает и признался, что у него машина в кредите

Виктор Павлик рассекретил, сколько зарабатывает и признался, что у него машина в кредите

Артист рассказал, как они с женой распределили семейный бюджет.

Украинский певец Виктор Павлик, который ранее рассказал о ссорах с молодой женой, рассекретил, сколько зарабатывает.

Во время разговора со Славой Деминым исполнитель поделился, что семья живет с его выступлений. Павлик признался, что по сравнению с прошлым годом, когда концертов практически не было, сейчас ситуация немного стабилизировалась.

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Павлик посчитал, что в месяц дает два-три концерта и этого, по словам певца, хватает на все необходимое.

"Достаточно для того, чтобы не жировать но чтобы жить. Одно выступление стоит, в среднем, пять тысяч долларов. Из этих денег плачу музыкантам, 10 процентов организатору, комиссионные. Остается три тысячи", — поделился артист.

В год получается примерно пять, семь тысяч долларов. Виктор Франкович поделился, на что тратит эти деньги.

"У меня немножечко расходы большие. Может, кому-то этих денег и в год бы хватило. Как говорит Катя: "То, что зарабатываешь ты, идет в семью, то,что зарабатываю я — идет мне". Мы живем на съемной квартире. Мы платим за квартиру весьма не мало — 20 тысяч гривен. У нас две машины. Стоянки. Я только за стоянки плачу 5200 за две машины, мотоцикл тысяча гривен. Машина у меня в кредите, кредиты это страшная вещь. А Катя свою машину выкупила", — рассказал Павлик.

Виктор Павлик имеет свой мотоцикл / instagram.com/viktorpavlik

Он также отметил, что восхищается умением своей жены Екатерины накапливать деньги. Также Павлик поделился, что планирует открыть депозит в банке для своего маленького сына Михаила.

Напомним, что в минувшие выходные Виктор Павлик и его жена Екатерина Репяхова покрестили месячного сына Михаила. Таинство крещения пара решила провести в церкви, возле роддома, где рожала Екатерина.

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