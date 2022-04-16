Виктор Павлик рассказал, кто из российских звезд поддержал его после вторжения РФ в Украину

Виктор Павлик рассказал, кто из российских звезд поддержал его после вторжения РФ в Украину

У исполнителя немного знакомых в стране-агрессоре.

Украинский певец Виктор Павлик рассказал, кто из российских звезд поддержал его после того, как РФ начала полномасштабную войну против Украины.

В программе "Звездный путь" Народный артист поделился, что у него не так много друзей в стране-агрессоре. Впрочем, не остались в стороне исполнители Алексей Глизин и Николай Трубач.

"Трубач тем более украинец, из Николаевской области. Он давно переехал в Россию, в Москву. Конечно, писал мне много. Спрашивал – как, что. Ты здоров, все ли нормально. Писал, что очень волнуется за меня, за Украину, за украинцев", — рассказал Павлик.

Николай Трубач

Впрочем, Виктор не стал спрашивать друга, планирует ли он возвращаться в Украину: "Он сам знает что он делает и как ему жить", — отметил Павлик.

А вот Алексей Глизин не мог сразу поверить, что Россия действительно напала на Украину:

"А Леша Глизин не часто. За этот период раза два мне звонил по телефону, писал: "Как так. Разве это может быть? Это же невозможно". Говорю: "Леша, так есть". Присылал ему очень много фотографий и разных видео. Он, как говорится, охал ахал. Говорит: "Ну как так, в 21 веке, 2022 год на дворе. Все прогрессивное человечество, все цивилизовано и уже нельзя найти какие-то точки соприкосновения?". Я говорю: "Леша, ну что ты говоришь. Какие точки соприкосновения, как ты посмотри, что у нас делается, как все зверски и так далее", — объяснил Павлик.

Виктор Павлик, Алексей Глызин, Григорий Лепс

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