Виктор Павлик рассказал, кто из российских звезд поддержал его после вторжения РФ в Украину

У исполнителя немного знакомых в стране-агрессоре.
Украинский певец Виктор Павлик рассказал, кто из российских звезд поддержал его после того, как РФ начала полномасштабную войну против Украины.
В программе "Звездный путь" Народный артист поделился, что у него не так много друзей в стране-агрессоре. Впрочем, не остались в стороне исполнители Алексей Глизин и Николай Трубач.
"Трубач тем более украинец, из Николаевской области. Он давно переехал в Россию, в Москву. Конечно, писал мне много. Спрашивал – как, что. Ты здоров, все ли нормально. Писал, что очень волнуется за меня, за Украину, за украинцев", — рассказал Павлик.
Впрочем, Виктор не стал спрашивать друга, планирует ли он возвращаться в Украину: "Он сам знает что он делает и как ему жить", — отметил Павлик.
А вот Алексей Глизин не мог сразу поверить, что Россия действительно напала на Украину:
"А Леша Глизин не часто. За этот период раза два мне звонил по телефону, писал: "Как так. Разве это может быть? Это же невозможно". Говорю: "Леша, так есть". Присылал ему очень много фотографий и разных видео. Он, как говорится, охал ахал. Говорит: "Ну как так, в 21 веке, 2022 год на дворе. Все прогрессивное человечество, все цивилизовано и уже нельзя найти какие-то точки соприкосновения?". Я говорю: "Леша, ну что ты говоришь. Какие точки соприкосновения, как ты посмотри, что у нас делается, как все зверски и так далее", — объяснил Павлик.
Читайте также:
- MELOVIN впервые рассказал, как Оксана Марченко доводила его до слез и высмеивала на талант-шоу
- Известный российский актер Феклистов обратился к украинцам: "Мы чувствуем невероятный стыд"
- Данилко рассказал, как "Первый канал" заказал шаманов на его выступление на "Евровидении": "Пытались меня выбить"